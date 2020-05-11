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Öğretmenlerden öğrencilere süpriz hediyeler

Bilecik’te eğitim veren bir eğitim kurumu öğretmenleri öğrencileri çok özleyince, onlara minik hediyeler hazırladılar.

Bilecik'te eğitim veren bir eğitim kurumu öğretmenleri öğrencileri çok özleyince, onlara minik hediyeler hazırladılar. O hediyeleri alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.


Bilecik Mor Mavi Eğitim Kurumunda çalışan öğretmenler, öğrencileri özleyince onlara minik hediyeler, annelerine ise Anneler Günü dolayısıyla çiçekler hazırladı. Tek tek öğrencilere giden öğretmenler sosyal mesafe kurulana uyarak, öğrencileri için hazırladıkları küçük hediyeleri verdi. Annelerinin de Anneler Günü'nü kutlayan öğretmenler, öğrencilerle hasret giderdi.

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