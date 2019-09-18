Okul bahçesine gül diktiler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından Bozüyük Yavuz Sultan Selim Orta Okulu'nda devam eden programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerine değinerek tüm öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Demir'in konuşmasının ardından program halk oyunları ekiplerinin gösterileri, okul korosunun seslendirdiği şarkılar ve okunan şiirler ile devam etti. Programda son olarak protokol üyeleri tarafından yeni eğitim öğretim yılı nedeni ile okul bahçesine gül dikildi.

Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan İlköğretim Haftası programına Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.