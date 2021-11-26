Okul girişindeki otomatik kapı paniğe sebep oldu

Bilecik'te bir okulun girişinde bulunan otomatik kapının açılmaması öğrenciler ve veliler arasında paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nun kumandalı otomatik giriş kapısı, öğrenciler okuldan çıkacağı esnada açılmadı. Kapının açılmaması kapının önünde bekleyen öğrenciler ve veliler arasında kargaşaya neden oldu. Kumandalı kapının kontrolsüz olarak açılması sonucu birçok öğrencinin sıkışma tehlikesi atlattığı, bir öğrencinin ise parmaklık ile kapı arasına sıkıştığı iddia edildi. Söz konusu olayla ilgili herhangi bir yaralanan olmazken o anlara tanık olan veliler, kapının daha kontrollü şekilde açılıp kapanması ve daha dikkatli olunması yönünde okul yönetimini uyardı.