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'Okul ihtiyaçlarınızı yerel esnaflardan yapın' çağrısı

Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı Haşim Balcı, okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin okul ihtiyaçlarını yerel esnaflardan yapmaları yönünde çağrıda bulundu.


Balcı, yaptığı açıklamada, "Okulların açılacağına kısa bir süre kala okul ihtiyaçlarınızı lütfen yerel esnaflardan yapalım. Marketlerin kırtasiye ve okul malzemesi satmasının çok yanlış bir tutumdur. Ne olduğu belli olmayan markaları alarak çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atmayınız. Çanta alınacaksa çantacıdan, kırtasiye alınacaksa kırtasiyeden, okul üniforması alınacaksa giyim dükkanlarımızdan alın. Bu alışverişleri yerel esnafımızdan yapalım unutmayalım ki küçük esnaf yaşarsa ekonomi canlanır. Süper marketlere de belediyelerin artık bir düzenleme yapıp her türlü ürün satma serbestliğinin kaldırılmasını istiyoruz. Herkese iyi bir eğitim yılı geçirmesini temenni ediyorum" dedi

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