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Okul kantinleri denetlendi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde denetim yaptı.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde denetim yaptı.


Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini kapsamlı bir şekilde denetledi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Halk sağlığı ve çocukların sağlıklı gelişimleri için işletmelerin kurallara uymalarını sağlamak amacı ile yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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