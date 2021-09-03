Okul öncesi öğretmenlere trafik eğitimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde okul öncesi öğretmenlere, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevli polis memurları tarafından 'Trafik Kazalarını En Aza İndirme Konulu Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalar kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüm okullarda olduğu gibi Osmaneli ilçesinde de "Trafik kazalarını en aza indirme Eğitimi" konulu konferans verildi. Trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarına uyma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilk konferans gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki okulların konferans salonlarında gerçekleştirilen seminere Osmaneli merkez ve köylerde görev yapacak öğretmen katıldı. Konferans sunum gerçekleştiren Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlisi Deniz Soylu ve Ramazan Hakan İyikörükçü, trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarına uyma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla trafik bilgilendirme eğitimi yaptı.