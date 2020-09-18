Okul öncesi ve temel eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Bilecik'te okul öncesi ve temel eğitim müdürleri ile bir araya gelerek, 21 Eylül'de başlayacak olan eğitim-öğretim dönemini değerlendirdiler.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik başkanlığında "Okul Öncesi ve Temel Eğitim" toplantısı düzenlendi. Toplantıya kent merkezinde görev yapan okul öncesi ve temel eğitim müdürleri katıldı. İl Müdürü Çelik okul müdürlerine 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı için yapılan/yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.