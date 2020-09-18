İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul öncesi ve temel eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Bilecik’te okul öncesi ve temel eğitim müdürleri ile bir araya gelerek, 21 Eylül’de başlayacak olan eğitim-öğretim dönemini değerlendirdiler.

Bilecik'te okul öncesi ve temel eğitim müdürleri ile bir araya gelerek, 21 Eylül'de başlayacak olan eğitim-öğretim dönemini değerlendirdiler.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik başkanlığında "Okul Öncesi ve Temel Eğitim" toplantısı düzenlendi. Toplantıya kent merkezinde görev yapan okul öncesi ve temel eğitim müdürleri katıldı. İl Müdürü Çelik okul müdürlerine 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı için yapılan/yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.