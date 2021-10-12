Okul servisinden inip yola fırlayan öğrenciye otomobil çarptı

Bilecik'te okul servisinden inerek aniden yola fırlayan öğrenciye otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinden Polis Okulu istikametine seyir halindeki Nuri Ç. idaresindeki 11 AG 567 plakalı otomobil, okul servisinden inen ve aniden yola fırlayan Azeri uyruklu 15 yaşındaki Masoumeh N.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.