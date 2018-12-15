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Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Bilecik’te 2018-2019 yılı Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edebali Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku takdim etti.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan okulları, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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