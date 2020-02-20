İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul Sporları Gençler B Güreş müsabakaları sona erdi

Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Müsabakaları turnuvası sona erdi.

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Müsabakaları turnuvası sona erdi.


İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın sonuna gelindi. Müsabaklar sonucunda serbest ve grekoromen stilde yarışan sporcular kendi stillerinde madalyaya uzanmak için büyük çaba sarf ettiler. Müsabakaların tamamlanması ile dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Şube Müdürü Mustafa Karaca ve antrenörler tarafından takdim edildi. Derece elde eden sporcular 13-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Grup Birinciliği Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.