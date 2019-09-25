Okula giden çocukların sağlıklı beslenmesine dikkat

Kahvaltı yapan öğrenciler derslere daha çok katılır, problemleri daha kolay çözer ve derse daha iyi odaklanırlar" dedi.

Bilecik'te diyetisyenlik yapan Ece Özlük, beynin çalışması için gerekli olan glikoz, karbonhidrat kaynakları ile vücuda girdiğini belirtti. Çocukların okul başarısı için ihtiyacı olan besinleri dengeli bir şekilde tüketmesi önemli olduğunu değinen Özlük "Şiddetli besin ögesi yetersizlikleri öğrencilerde öğrenme üzerine dikkat dağınıklığı, algılamada ve öğrenmede güçlük, yorgunluk gibi olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranı daha azdır. Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissi yaşadıkları ve özgüven sahibi oldukları gözlenmiştir. Kahvaltı yapan öğrenciler derslere daha çok katılır, problemleri daha kolay çözer ve derse daha iyi odaklanırlar. Ayrıca kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranı daha azdır. Öğrenciler günün büyük bir bölümünü okulda geçirmektedir. Bu sürede okulun başlama saatine göre kahvaltı, sabah ara öğünü, öğle yemeği, ikindi ara öğünü gibi öğünler okulda geçirilmektedir. Çocuklar ve gençler için okulda sağlıklı beslenme sağlıklı seçimler ile mümkündür” ifadelerine yer verdi.

“Beslenme çantasında çocuğun kolaylıkla tüketebileceği besinler olmalıdır”

Diyetisyen Özlük, çocukların beslenme çantalarından kolaylıkla tüketilebilecek besinlerin olması gerektiğini ifade ederek “Daha çok ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler, okulda yiyeceği besinleri evlerinden taşırlar. Beslenme çantası ile taşınan besinlerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Anneler, çocuklara pratik ve yemesi zevkli besinlerin yanı sıra sağlıklı, güvenilir, besleyici olan besinleri hazırlamalıdır. Beslenme çantasında çocuğun kolaylıkla tüketebileceği besinler olmalıdır. Örneğin; sandviçler, çiğ sebze dilimleri, krakerler, peynir dilimleri, örgü peynir, bütün bir meyve, hazır puding, yulaflı kurabiyeler veya evde hazırlanmış kekler gibi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge ile okul kantinlerinde satılan ürünler için yeni kıstaslar getirildi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren kantinlerde kızartma, cips, çikolata, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak. Ayrıca tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek gibi ürünlerden yapılan, yumurta veya beyaz peynir, turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber gibi sebzelerle yapılan sandviçler, doğal mineralli su, şekersiz gıdalara da izin verilecek. Gerek okullarda gerekse sizin çocuğunuza vereceğiniz öğünlerle çocuklarımıza okul döneminde de sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabiliriz” şeklinde konuştu.