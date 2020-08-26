Okullarda Korona virüse karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi

Vali Şentürk, Fen Lisesi Konferans Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, pandemi ile mücadelede okullarda alınacak tedbirlerin son derece önemli olduğunun altını çizerek, eğitimin öğrencinin yanı sıra öğretmenler, çalışanlar ve aileleri de içine alan geniş bir çevre söz konusu olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde en büyük kitle olan öğrencilerden uzak kaldıklarını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''Eğitim düzeyinde güzel projeler yapmak istiyorduk ama salgın nedeniyle hedeflerimizi bir kenara koymuş değiliz. Pandemi nedeniyle eğitim yapamamanın verdiği bir handikapla karşı karşıyayız. Bu süreç bitmiş değil ve ne kadar devam edeceği ile ilgili olarak da önümüzde belirli bir takvimde yok. Ama biz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet ederek eğitim, öğretim noktasında okullarımızı hazırlamalıyız. Bu yeni davranış modeline çocuklarımız dahil alışmaya çalışıyoruz. Teknolojik imkanlarla uzaktan eğitim yapabildiğini gördük. Zorlu bir süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bir ilgilenenin olduğunu hissettirmek, doğru yönlendirmek ve rehberlik etmek önemli bir husus. Tedbirimizi en üst seviyede tutmak durumundayız. Okullar açıldığında, çocuklarımıza maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bilim Kurulumuzun belirleyeceği yol haritasına adapte olacağız ve okullarımızı pandemi ile mücadeleye uygun hale getireceğiz''

"Evde de eğitime devam etmemiz gerektiği algısını çocuklarımıza yeni süreçte anlatmalıyız"

Vali Şentürk, konuşmasının devamında, ''Millet olarak biz paylaşarak, sıkıntılarımızın üstesinden geldik. Hep beraber moralle ve motivasyonumuzu yüksek tutarak, uzaktan eğitim dahi olsa her çocuğumuza ulaşmalıyız. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan da olsa daha çok öğrenciye dokunulacak bir format benimsenecek diye düşünüyorum. Evde de eğitime devam etmemiz gerektiği algısını çocuklarımıza yeni süreçte anlatmalıyız. Yeniden aynı heyecanla kaldığımız yerden daha somut uygulamalarla eğitim, öğretime başlamayı umut ediyorum'' dedi.

Toplantı, okul müdürlerinin önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.