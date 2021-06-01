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Okulların ilk gününde trafik karmaşası

Bilecik’te yüz yüze eğitimin başladığı ilkokul ve ana sınıfların bulunduğu okul önlerinde trafik adeta felç oldu.

Bilecik'te yüz yüze eğitimin başladığı ilkokul ve ana sınıfların bulunduğu okul önlerinde trafik adeta felç oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime bugün başladı. Velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra oldular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.


Trafik felç oldu


Okulun ilk gününde öğle arasında trafik felç olurken, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar daha ilk günden yaşanan bu trafik karmaşasına bir çözüm isterken, araçlarıyla çocuklarını almaya gelen velilerin sokakları kapadıklarını iddia ettiler.


Öte yandan il genelinde 13 bin 816 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

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