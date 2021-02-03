Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi hayata geçti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi'nin, tüm Anadolu İmam Hatip Liseleri ve imam hatip okullarında uygulanmak üzere hayata geçirilmekte olduğu söyledi.

İl Müdürü Akyol, yaptığı açıklamada, "2023 eğitim vizyonunda aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi eğitim sisteminin bir hedefi olarak görülmektedir. Sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, iletişim imkânlarının artması nedeniyle belirtilen hedefe ulaşabilmeleri öğrencilerin okuma kültürünün geliştirilebilmesine bağlıdır. Okuma kültürü kazanan ve gelişen öğrenciler hayatı anlama ve anlamlandırmayı daha sağlıklı yapabileceklerdir. Öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendirebilen, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla uygulanmak üzere hayata geçirilmektedir" dedi.