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Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmıştı

Bilecik’te dün geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybeden şahsın ölmeden bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Bilecik'te dün geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybeden şahsın ölmeden bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde 17 YG 321 plakalı traktörü ile tarlasına seyir halinde bulunan Ahmet Fil (46), Soğuksu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçmuştu. Yaşanan kazada traktör altında sıkışan Ahmet Fil olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. yaralanmıştı.


Ölmeden 1 gün önce paylaşmış


Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından Fyodor Dostoyevski'nin söz olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk” sözünü paylaşmış. Bu paylaşımdan bir gün sonra trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

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