Ölmüş koyun leşlerini köy yoluna attılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hamidiye Köyü yolu kenarına atılan koyun leşleri paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde köyden ilçeye gelen vatandaşlar yol kenarında çok sayıda ölmüş koyun leşi görünce durumu yetkililere bildirdiler. Olayla ilgili olarak bir köy sakini, “Sabah saatlerinde köyden işe giderken köy yolumuz üzerine ölmüş koyun leşlerinin atıldığını gördük. Durumu hemen İlçe Tarım Müdürlüğüne haber verdik. Onlarda kısa bir süre sonra olay yerine gelerek gerekli çalışmayı yaptılar. Olayla ilgili olarak araştırmaların devam ettiği bilgisine ulaştık” dedi.

İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 21 adet ölmüş küçükbaş koyun leşi tespit edildi. İncelemeler sonucunda koyunların kulak küpelerinin bulunmadığı anlaşılırken 3-4 gün evvel ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölmüş koyunların yol kenarına kim veya kimler tarafından atıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Diğer taraftan yol kenarındaki koyun leşlerinin belediye ekiplerince toplanılarak uygun bir yere gömüleceği kaydedildi.