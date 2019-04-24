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Ölü bulunan inek ilaçlanarak gömüldü

Bilecik’te Karasu Nehri’ne karışan Karasu Çayı üzerinde bulunan ölü inek, ilaçlanarak gömüldü.

Bilecik'te Karasu Nehri'ne karışan Karasu Çayı üzerinde bulunan ölü inek, ilaçlanarak gömüldü.


Alınan bilgilere göre; Karasu Çayı üzerinde ölü inek ihbarı alan Bilecik Zabıta Müdürlüğü ekipleri durumu hemen Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri verdi. Olay yerine gelen ekipler, tutanak tutarak, sahipsiz ve küpesiz olduğu anlaşılan ineği ilaçlayarak bir kepçe yardımı ile dere kenara açılan çukura gömdü.

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