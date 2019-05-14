Ömer Döngeloğlu Bilecik'te üniversitesi öğrencileriyle iftarda buluştu

Döngeloğlu, Bilecik'te ilk olarak Osmanlı Devlet'in manevi kurucu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali Türbesi ziyaret etti. Buradan Gülümbe'de bulunan KYK bağlı Kız Yurdu'nda öğrenciler buluşan Ömer Döngeloğlu, hoş sohbetiyle ile öğrencilerin yüreklerine dokundu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız Ömer Döngeloğlu'nu Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu güzel programın gerçekleşmesinde emeği olanlara da teşekkür etti.

Program sonunda Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na hediye takdiminde bulundu.