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Önce güven kazandı, sonra vurgun yaptı

Bilecik’te 2 ay önce bir kiraladığı besihane ile çevredeki çiftçilerin güvenini kazanan bir kişi, aldığı büyük ve küçükbaş hayvanların parasını ödemeden ortadan kayboldu.

Bilecik'te 2 ay önce bir kiraladığı besihane ile çevredeki çiftçilerin güvenini kazanan bir kişi, aldığı büyük ve küçükbaş hayvanların parasını ödemeden ortadan kayboldu.


Olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Pazaryeri ilçesi Beşikli mevkiinde 3-4 ay önce bir besihane kiralayan N. H., çevresindeki besicilerin güvenini kazandı. Burada Savcı Keteci isimli besici ve ailesinden 100 bin TL değerinde 20 büyükbaş 10 küçükbaş hayvan alan şahıs, parasını 5 gün sonra vereceğini söyledi. Bunun üzerine şüpheliye senet yapmadan hayvanları veren Savcı Keteci, şahsın ilçeden ayrılması üzerine dolandırıldığı anladı. Bunun üzerine Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunan Savcı Keteci, şahsın Bozüyük, Dodurga, Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde bu şekilde 500 bin liralık vurgun yaptığını öğrendiğini söyledi.

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