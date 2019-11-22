İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce seyir halindeki, daha sonra park halindeki araca çarptı

Bilecik’te motosiklet sürücüsünün önce seyir halindeki araca, ardından da park halinde bulunan araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosiklet sürücüsünün önce seyir halindeki araca, ardından da park halinde bulunan araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki Yalçın Duman idaresindeki 11 AJ 804 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki Mehmet Uslu yönetimindeki 03 PS 887 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü park halindeki Harun Arısoy'a ait Ticari araca çarptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.