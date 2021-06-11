Türk Kızılay Bilecik Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllüleri Pelitözü Gölpark'ta onlarca poşet çöp topladılar

Genç Kızılay gönüllüleri hem doğaya fidan kazandırmak, hem de farkındalık oluşturmak için çevre temizliği düzenledi. Gönüllüler, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Pelitözü Gölpark'tan tahsis edilen alana fidan dikimi gerçekleştirdi. Ardından Bilecikli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gölpark etrafında çevre temizliği yapıp vatandaşların çöplerini yerlere atmak yerine çöp kutularına atmaları gerektiği konusunda farkındalık oluşturdu. Gönüllüler "Sonraki nesillere aktaracağımız en büyük miraslarımızdan biri olan doğamızı korumak hepimizin görev ve sorumluluğudur" dediler.