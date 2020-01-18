İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önüne köpek çıkınca kaza yaptı

Bilecik’te önüne köpek çıkınca kontrolü kaybeden motosikletli park halindeki araca çaptı.

Bilecik'te önüne köpek çıkınca kontrolü kaybeden motosikletli park halindeki araca çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 11 AAG 384 plakalı motosiklet sürücüsü Yasin B., bankalar mevkine geldiği esnada önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran ve hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 11 AU 015 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.