İhlas Haber Ajansı

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Op. Dr. Melih Arslan hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op.

Dr. Melih Arslan hasta kabulüne başladı.


Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Op. Dr. Melih Arslan hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.


Öte yandan geçtiğimiz gün de Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Op. Dr. Ahmet Demirci ve Op. Dr. Merve Işık hasta kabulüne başlamıştı.

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