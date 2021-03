Op. Dr. Tankut Uzun, Dr. Osman Mamikoğlu Otoloji ödülünün bu yılki sahibi oldu

Dr. Tankut Uzun, Dr. Osman Mamikoğlu Otoloji ödülünün bu yılki sahibi oldu.

Dr. Uzun, ödülü “In Vitro Study on Immune Response Modifiers as Novel Medical Treatment Options for Cholesteatoma” isimli çalışmasıyla kazandı. Dr. Tankut Uzun'a sertifikası ve ödülü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGU) kliniğinde düzenlenen törenle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Keçik ve Prof. Dr. Erkan Özüdoğru tarafından verildi.

Törene Dr. Osman Mamikoğlu'nun oğlu Dr. Bülent Mamikoğlu ve Prof. Dr. Orhan Yılmaz zoom üzerinden katıldı. Törende ayrıca Dr. Osman Mamikoğlu'nun özgeçmişi ESOGU KBB AD Başkanı Prof. Dr. Armağan İncesulu tarafından sunuldu.

Bozüyük Devlet Hastanesi yönetimi, Dr. Tankut Uzun'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.