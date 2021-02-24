Optisyen, Gözlükçüler Odasından Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevine vekaleten bakarken asaleten göreve atanan Ferhat Damkacı'yı 5. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odasına bağlı Bilecik İl Temsilcisi Tuğçe Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Kübra Emirler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Optisyen-Gözlükçüler Odası Bilecik İl Temsilciliği faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında bilgi veren Kılıç, İl Müdürü Damkacı'ya yeni görevinde başarılar diledi.