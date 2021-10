Ormanlarda mangal yasağı tavukçuların işlerinin yarı yarıya etkiledi

Bilecik'te yıllardır tavuk satıcılığı yapan Sezgin Yıldız, bu yıl orman yangınları sonrası gelen mangal yasakları işlerinin yarı yarıya etkilediği söyleyerek, "Mangal yapamayan müşteriler pişmiş tavuğa yöneldi" dedi.

Bilecik Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararı gereği ormanlara mangal, semaver ve benzeri ateş yakmak yasaklamasının ardından tavuk sektörü bu yıl sekteye uğradı. Yazın hafta içi ve hafta sonu binlerce piknikçi başta tavuk kanadı ve benzeri ürünler alarak gittiği mesire yerlerine bu yıl yasaklardan dolayı gidemediler.

Bu yasakların en çok tavuk ve et sektörünü etkilediği anlatan Sezgin Yıldız, "Ormanlara girişin yasaklanmasıyla birlikte vatandaşın kanata ve ızgaralık ürünlere talebi azaldı. Bununla beraber pişmiş tavuk satışları patladı. Müşterilerimiz mangal yapamayınca bizlerden pişmiş bütün tavuk, kanat gibi ürünlere sahabet gösterdi. Bizlerde et ve tavuk satışlarımızın yanında pişmiş tavuk ürünlerine biraz ağırlık verdik. Geçen yıl kanat satışlarında patlama yaşanırken, bu yıl onun yerine tavuk göğsü satışları çoğaldı. Bunun içinde her yıl tavuk kanadına zam gelirken, bu yıl tavuk göğsünün fiyatı yüzde 10 arttı. Seneye inşallah orman yangınları olmaz ve bizler de mangalcı müşterilerimize bu yıl yapamadığımız satışı yaparız" dedi.