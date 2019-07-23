İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm çam ağacı zarar gördü.

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm çam ağacı zarar gördü.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesi Küre sapağı mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.


Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine 3 arasöz, 1 su tankeri Söğüt Belediyesi'ne ait itfaiye ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm çam ağacı zarar görürken, olayla ilgili inceleme ve araştırmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.