Ormanlık alanda yangın

Bilecik'in Bayırköy beldesinde ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bayırköy'de Sarmaşık Mahallesi'nde bulunan eski mezarlık mevkindeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Bayırköy Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alınarak, kısa zamanda söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördüğü öğrenildi.