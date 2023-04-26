Orta refüjlerdeki bitkiler yeşil alanlara dikiliyor

Tramvay istasyonlarının yapım çalışmaları çerçevesinde orta refüjlerde bulunan spiral mazı, mazı ve bahar dalı bitkilerine zarar verilmeden dikkatli bir şekilde sökülüyor. Yapılan çalışmalarda bitkilerin zarar görmemesine özen gösteren ekipler bitkileri şehir müzesi, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı ve kanal boyundaki yeşil alanlara yine büyük bir özenle dikerek değerlendiriyor.

Yapılan tüm çalışmaları özenle sürdürdüklerini belirten Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Yeşile ve doğaya olan duyarlılığımız gereği, her çalışmamızı özenle yapıyoruz.” dedi.