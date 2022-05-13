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Ortak Zemin Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı Ortak Zemin Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Resim Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Ortak Zemin Sergisi izleyiciyle buluştu. Öğrencilerin ders çerçevesinde ortaya çıkardıkları çalışmaların yer aldığı sergiye GSTF Dekanı Prof. Kadir Sevim, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Öte yandan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde izleyiciyle buluşan sergi 20 Mayıs 2022 tarihine kadar gezilebileceği bilgisi verildi.

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