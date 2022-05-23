Ortaokul öğrencileri tehlike altında

Bilecik'te bir ortaokulun bahçesiyle dip dibe olan binanın güvenlik önlemi alınmadan yıkılması velilerin tepkisine neden oldu.

Bilecik Edebali Ortaokulunun bahçesiyle dip dibe olan yıkım kararı çıkan eski TEDAŞ binası yıkılmaya başlandı. Yıkılan binada hiçbir güvenlik önleminin alınmaması okul bahçesinde oynayan öğrencileri tehlikeye sokarken, bu duruma veliler tepki gösterdi. Bilecik Valiliğinden konu hakkında yardım isteyen veliler, bir facia sonrası kimsenin hesap veremeyeceğini söylediler.

Okul idaresi, yetkili kuruma yazı yazarak, güvenlik şeridi çekilmesini ve yıkımın okulların açık olmadığı günlerde olması gerektiğini belirtti.