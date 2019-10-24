Ortaokul öğrencilerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış kampanyası başlattı

Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri "Askerine Sen de Destek Ol" kampanyası başlattı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret eden öğrenciler, başlatmış oldukları kampanya hakkında bilgi verdiler. Kampanya kapsamında topladıkları paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını söyleyen öğrenciler, ayrıca şiirler okuyup hep birlikte kahraman askerler için dualar ettiler.

Öğrencileri tebrik eden ve onlarla sohbet eden İl Müdürü Çelik, “Öğrencilerimizin bu duyarlılığı göstermesi çok sevindirici. Kendilerini kutluyorum. Bu kampanya ile manevi olarak da öğrencilerimizin ne kadar geliştiğini gördük. Öğrencilerimize ve okul idaresine göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.