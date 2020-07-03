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Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'den Tıp Fakültesi açıklaması

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali bünyesinde kurulacak olan Tıp Fakültesi için bir değerlendirme bulunarak, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilimize verdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali bünyesinde kurulacak olan Tıp Fakültesi için bir değerlendirme bulunarak, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilimize verdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve onayı ile Resmi Ggazetede yayınlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemize Tıp Fakültesi açılması kararı ilimizde büyük sevinç kaynağı oldu. Şehrimize, Türkiye'ye, değerli gençlerine hayırlı uğurlu olsun. Allah üniversitemizin ismine yakışan doktorlar, sağlıkçılar yetiştirmeyi nasip etsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilimize verdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

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