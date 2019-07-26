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Osmaneli Belediye Başkanlığına o isim vekaleten edecek

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, işleri gereği 3 günlük şehir dışına çıkarken, bu sürede başkanlığa Ümit Korkmaz vekaleten bakacak.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, işleri gereği 3 günlük şehir dışına çıkarken, bu sürede başkanlığa Ümit Korkmaz vekaleten bakacak.


31 Mart mahalli idareler seçimi Osmaneli ilçesinden Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, koltuğu vekaleten İYİ Parti'den belediye meclisine giren Ümit Korkmaz'a bırakacak. Konu hakkında bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Değerli kardeşimiz Ümit Korkmaz'a vekaleten bakacağı belediye başkanlığında başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Daha öncede Hüseyin Dinçer kardeşimiz başkanlığa vekalet etmişti. Meclis üyelerimizin tamamı bu beş yıllık süre içinde ben olmadığım zamanlarda başkanlığa vekalet edecektir. Hep birlikte meclis üyelerimizle, halkımızla birlik ve beraberlik içinde önceki dönemimizde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz beş yıl içinde Osmaneli'ni büyütmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Unutmayalım Osmaneli 2014'den bu yana yükselişe geçmiş ve artık örnek alınan, tercih edilen kent olmuştur. Osmaneli Belediyesi her alanda örnek alınan güçlü belediyedir" dedi.

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