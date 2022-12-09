Osmaneli Belediyesi yatırımları devam ediyor

Başkan Münür Şahin, yaptığı açıklamada, ”2022 yılı sonuna geldiğimiz bugünlerde mevcut yatırımlarımızı tamamlamak,yeni projelere başlamak için hız kesmeden çalışıyoruz. Tüm belediyemiz atölyelerini aynı alanda arıtma tesisimiz yanında yapmakta olduğumuz yeni tesisimize taşımak için inşaatımız devam ediyor. Belediyemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak yeni atölyelerimiz istihdam ve özel sektöre nitelikli işgücü sağlama açısından çok değerli. Yine Sakarya Nehri kıyısına yapmakta olduğumuz Alpaslan Türkeş parkımızda çit çekme,oturma gruplar ve alt yapı işlemleri devam ediyor. Çok güzel bir saat kulesininde yer alacağı parkımızı 2023 yılının ilk aylarında hizmete alacağız. Hayvan barınağı, hayvan hastanesi yanına BŞEÜ Tıp Fakültesi için hayır sever iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun destekleri ile örnek bir laboratuar yapıyoruz. Hayvan barınağımızda değişik hayvan türleride yer alacak” dedi.