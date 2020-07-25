İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaneli Belediyesi'nin tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor

Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Üretmeye başladığımız kabak reçeli çok beğenilen ürünümüz oldu. Tarım Kredi Kooperatiflerine gönderdiğimiz numunelerin beğenilmesi sonrası önümüzdeki haftadan itibaren kabak reçeli teslimatına başlıyoruz. Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek olacak sürdürülebilir faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.