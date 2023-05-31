İhlas Haber Ajansı

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Osmaneli çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor

Yatırımlarını kendi işçi, usta, mühendisleri ile yapan Osmaneli Belediyesi çok düşük maliyetlerle örnek projelerini tamamlıyor.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yapımı devam eden Türk Hâkimiyeti Anıtı, Alparslan Türkeş Parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahin ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Yöneticilerimizle birlikte belediyemiz Millet Bahçesi, Osmaneli'nde Türk Hâkimiyeti Anıtı, Alpaslan Türkeş Parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarımızı inceledik. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde büyük değişim yaşanırken, belediye yatırımlarını hızla gerçekleştiriyor” dedi.

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