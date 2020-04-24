İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaneli Cuma pazarında sadece ilçe manavları tezgah açtı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde her hafta cuma günü kurulan Cuma pazarı bu hafta kurulmadı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde her hafta cuma günü kurulan Cuma pazarı bu hafta kurulmadı.


Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkımızın sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut pazar yerinin de manav sayısını arttırarak karşıladıklarını belirtti. Şahin, "Krona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde öncelikle dışarıdan satıcı alınmama kararı alınmıştı. Sonrası da pazar kurulmama kararı alınan ilçemizde bu haftada geçen 2 haftada olduğu gibi cuma pazarı kurulmayacak. Halkımızın sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut pazar yerimizde manav sayısını arttırarak karşılıyoruz. Pazar yerimizde 08:00-24:00 saatleri arası manavlar halkımızın hizmetinde oluyor. Osmaneli halkının sağlığı acısından alınan bu ve benzeri tedbirlerin ilçemizde Korona virüs vakıalarının azalmasına büyük katkı sağladığını örüyoruz. Hafta sonunu da evde geçirerek riskleri iyice azaltacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.