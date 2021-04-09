Osmaneli ‘de 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Teşkilâtının 176. kuruluş yılı dönümü törenle kutlandı.

Program, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan'ın Atatürk anıtına çelenk koyması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma programına Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve polis memurları katıldı Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Yüksel Ünal İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan'ı ve personelini makamında kabul ederek polis haftalarını kutladı.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasındaki Polis Haftasının, dünyada ve ülkemiz genelinde yaşanan korona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlanacağını dile getiren Kaymakam Yüksel Ünal, günün anlam ve önemine yönelik konuşmasında “176 yıl önce kurulan Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden ve son günlerde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (covid19) salgınına karşı gece gündüz demeden cansiperane çalışan fedakâr polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta ilçemiz Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye'de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.