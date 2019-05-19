Osmaneli ‘de 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı coşkusu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şener Öner tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Daha sonra kutlamalar Şehitler Parkı yanındaki futbol sahasında devam etti. Burada bir konuşma yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şener Öner, 19 Mayıs'ın sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketinin başlangıcı olmadığını, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adı olduğunu söyledi. "19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir" diyen Öner, şunları kaydetti:

"Bugün milletimizin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamaktayız. Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yönünde atılmış en önemli adımdır. Türk milletinin vatanı ve değerlerinin için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanının yürekten hissetmekteyiz. Gençler biliyoruz ki sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde, nitelikli ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp ileride şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Sözde değil, bu özde duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmadan sonra lise öğrencilerini gösteriler sunup şiirler okuyarak halk oyunları oynadı. Ayrıca 1308 Osmaneli Spor Kulübünün tekvando ve güreş gösterileri sergilendi. İlçedeki okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesi ile kutlamalar sona erdi.

Kutlamalara Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan Jandarma Komutan Teğmen Eyüp Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.