Osmaneli' de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı coşkusu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladı.

İlçedeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Ortaokulunun bahçesinde devam etti. Buradaki kutlamalara, Kaymakam vekili Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür Vekili Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan ilkokul öğrencisi Ceren Aydıner, "Bugün burada 99. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Programda ayrıca günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Karadeniz halk oyunlarının oynandığı gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçede bütün okullarda coşkuyla kutlandı.