Osmaneli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaneli Stadyumunda düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Saat 10.00'da başlayan kutlama törenleri Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin'in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Cumhuriyet rejimi ile büyük inkılapların gerçekleştirildiğini belirterek "Türk milletinin, sonsuza kadar yaşatma azmi ile kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümüdür. Büyük Türk milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz ve sonsuza kadar da kutlama azmindeyiz. Cumhuriyet sağlam esasları ile Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleyen halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten, bağımsızlıktan asla taviz vermeyen cumhuriyet yönetimidir. Türkiye cumhuriyetinin üzerinde bulunduğu coğrafi itibari ile tarihin her döneminde yükselişimizi, saadetimizi, sevgimizi, kardeşliğimizi çekemeyen şer güçler her daim bulunduğu gibi yine huzurumuzu bozmak için uğraşıyorlar ama asla başarılı olamayacaklardır. Milli egemenlik esasına dayanan halk hükümeti cumhuriyettir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin en güzel tarifini yapmıştır. Cumhuriyet rejimi, insani değerlere önem veren, halkın kendi kendini yönettiği, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet rejimi ile her alanda büyük inkılâplar gerçekleştirilmiş, Türk halkı çağdaşlaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Bu duygu ve düşünlerim ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum” dedi.

Tören, halk oyunları ekiplerinin çeşitli gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam ederken öğrencilerin yaptığı resmi geçit ile sona erdi.

Tören sonrasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler ile hep birlikte coşkuyla Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı. Osmaneli Stadyumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.