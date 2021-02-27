Osmaneli de balık tezgâhlarına sıkı denetim

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Osmaneli de de devam ediyor. Bu kapsamda Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi.

Pazarda bulunan balıkçı tezgâhlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekipler, balık tezgâhlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra korona virüs (Covid19) tedbirlerini de denetlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin denetimler ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Cuma pazarımızda sabahtan başlayıp, akşam pazarın toplanmasına kadar denetimlerimizi sürekli olarak yapıyoruz. Gerek korona virüs (Covid-19) tedbirleri açısından gerekse gıda sağlığı açısından. Bugün de Zabıta Amirliği personelimiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker ile birlikte balıkçı tezgâhlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için düzenli olarak balık tezgâhlarını denetlemelerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Belediye ekipleri özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlarken vatandaşların pazar alışverişleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları aynı gün içerisinde ilçe tarım ve zabıta müdürlüklerine bildirmeleri istendi.