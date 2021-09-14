Osmaneli ‘de İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Hükümet Konağı yanında düzenlenen törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Balaban İlkokulunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını okul öğretmeni Hasan kayalı yaptı. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin “2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Pandemi sürecinde açılan okullarımızda tüm tedbirler alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır. Her zaman olduğu gibi bu yılda eğitim ve öğretim için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Yeni eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen Kaymakam Yüksel Ünal, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimi ile başladığını söyledi. Okullarda yeni tip korona (Covid-19) virüsüne karşı tedbirlerinin alındığını kaydeden Kaymakam Ünal, "Bu yıl eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayan sadece çocuklarımız değil. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımızdır. Bu süreçte çocuklarımızın heyecanına ve coşkusuna hep birlikte ortak olacağız. Salgının ilk günlerinden itibaren Kaymakamlığımızca eğitimin aksamaması için gerekli önlemler alındı ve bu tedbirler uygulandı. Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bu salgının sona ermesi, okullarımızın tekrar kapanmaması adına toplum olarak üzerimize düşenleri tam manasıyla yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına üst seviyede uymamız, aynı zamanda devam eden aşı uygulamasına destek olmamız, salgınla mücadelede önem arz etmektedir. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Program, ilkokul öğrencilerinin şiir okumalarının ardından bu yıl okula yeni başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin çeşitli hediyeler vererek 'Hoş geldiniz' karşılamalarıyla sona erdi.

Programa; Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutan vekili kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Emniyet Müdür yardımcısı komiser Yılmaz Türk, İlçe Milli Eğitim Müdür Erhan Döş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.