Osmaneli' de Kurban Bayram kutlamaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde protokol ve vatandaşlar Bayram namazı sonrası Fatih caminde bayramlaştı.

Kurban Bayram namazı sonrası Fatih Caminde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan vekili kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ile kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ünal Bayram namazı çıkışında vatandaşlar ile bayramlaşarak sohbet etti. Dostluk, kardeşlik ve barış temennilerinde bulunulan Kurban Bayramı kutlamalarında, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kaymakam Ünal, “bayramların sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade ederek bayramların küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde, hem de karayollarında oldukça arttığını ifade eden Ünal, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

Protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek, polis memurlarıyla bayramlaştı. Emniyet Müdürlüğünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçildi. Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin karakolda askerlerle bayramlaşarak askerlerle sohbet etti. Kaymakam Ünal Ve Başkan Şahin ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederken. Kaymakam Yüksel Ünal Koordinesine ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve personeli, İlçe Jandarma Komutan vekili Mustafa Toy ve personeli tarafından ayrı ayrı ziyaret edildi.