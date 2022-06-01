Osmaneli de MYO akademik kurul toplantısı yapıldı

Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Meslek Yüksel okulunda Bilecik Şeyh Edabali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Cenk Karakurt ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş ve akademisyenler katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci, yapılan ve yapılacak olan akademik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Beydemir Osmaneli Belediyesi tarafından Meslek Yüksek Okuluna tahsis edilen Ellezler Konağında aşçılık bölümünde eğitim ve öğretim gören öğrenciler tarafından hazırlanan öğle yemeğinde Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, akademisyenler ve kurum müdürleri ile bir araya geldiler.