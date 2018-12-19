Osmaneli ‘de yılın son umre yolcuları dualarla uğurlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, özel bir şirket ile 2018 yılının son umre ziyaretini yapacak yolcular, sevenlerinin mutluluk gözyaşları arasında ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okunarak kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Umre yolcuları Fatih Cami İmam Hatibi Osman Nuri Kahraman'ın dualarıyla ve güzel dilekleriyle kutsal topraklara yolcu edildi. Şirket Sorumlusu Abdullah Mertoğlu, 2018 yılının son umre ziyaretini yapacak yolcular, sevenlerinin mutluluk gözyaşları ile kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Osmaneli ‘den son umre kafilesinin yola çıktığını söyledi. Mertoğlu, "Bizler umreye giden vatandaşlarımıza hizmet etmeyi, onlarla birlikte güzel şeyler yapmayı, güzel yolculuklar yapmayı, güzel ibadetler yapmayı ve onlara hizmet etmeyi seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar ki böyle teveccüh gösteriyorlar. Bu insanlar Allah'ın davetlileridir. Şu anda Allah'ın davetlilerini uğurlamanın duygusunu yaşıyoruz. Bu turlar inşallah önümüzdeki yılda da defaatle devam edecek" dedi.

Uğurlama törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile umre yolcuları ve sevenleri katılırken, töreninde duygulu anlar yaşandı. Umre yolcuları aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra mukaddes topraklara uğurlandı.