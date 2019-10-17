İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaneli ‘deki bütün siyasi partilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki siyasi parti başkanları kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin birlik ve beraberliği için devam eden Barış Pınarı Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tam destek olduklarını açıkladılar.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki siyasi parti başkanları kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin birlik ve beraberliği için devam eden Barış Pınarı Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tam destek olduklarını açıkladılar.


Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Er, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Abdullah Küçük, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Sevim, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Vahit Uğurlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Fuat Göçen, kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Kaymakam Naif Yavuz ile birlikte, ülkemizin birlik ve beraberliğine tam destek verdiler.


Kaymakam Yavuz, yaptığı açıklamada, siyasi parti başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada aynı birlik ve beraberlik ruhu ile memleketin birliği beraberliği söz konusu olduğunda aynı sesi çıkarabildiğimizi gösterdik. Farklı siyasi düşüncemiz olsa da hayata farklı pencereden baksak da mesele memleket olunca, mesele vatan olunca, mesele bu memleketin geleceği olunca bu memleketi yalnızlaştırmak isteyenlere inat bu memleketin birliğini beraberliğini kardeşliğini savunacağımızı gösterdik. Birbirimize sımsıkı tutunarak ve birbirimize sarılarak aynı yolda yürüyebileceğimizi gösterdik. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimize, muzaffer ordumuza Allah'tan muvaffakıyetler diliyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.