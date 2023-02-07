Osmaneli deprem bölgesi için tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı yardım çağrısında bulunarak, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, hijyen seti, gıda kolisi gibi sıfır kullanılmamış olan eşyaların Osmaneli Gençlik merkezine teslim edebileceği bildirmesi üzerine adeta Osmaneli İlçesi tek yürek oldu. Yardım malzemeleri görevlilere teslim edildi.

Gençlik merkezinde toplanan tüm yardımlar AFAD koordinasyonda, Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğiyle deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Gençlik merkezine giden Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin Osmaneli halkının bu duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

Kaymakam Yüksel Ünal “Başta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi

Diğer yandan Osmaneli Belediyesi; 2 iş Makinası, 1 kamyon, 1 pikap, 1 hasta nakil aracı ve 10 belediye görevlisini deprem bölgesine gönderdiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı