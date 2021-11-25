Osmaneli dünyanın farklı ülkelerinden misafirlerini ağırladı

Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri ağırladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine farklı ülkelerden gelerek öğrenim gören öğrenciler Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisini ziyaret etti. Irak, Filistin, Suriye, Pakistan ve Afrika'dan gelen öğrenciler tesisin manzarasına hayran kaldılar. Öğrencileri ağırlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli hakkında bilgiler vererek sohbet etti. Başkan Şahin, öğrencilerle yaptığı sohbette, “Eğitim ve öğretiminizi bitirdikten ve mesleğini icra etmek için ülkelerinize döndüğünüzde buraları unutmamanızı umuyorum. Öğrencilik sürecinde ve sonrasında ne zaman ihtiyaç duyarsanız bizler sizin büyükleriniz olarak her zaman yanınızda olacağız” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan öğrenciler tesisi çok beğendiklerini söyleyerek, Başkan Şahin'e teşekkür ettiler.